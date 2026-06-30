Brusciano in festa: Rosa Granato è di nuovo Campionessa del Mondo WDSF Solo Latin 2026

Brusciano torna a celebrare una delle sue eccellenze sportive. La danzatrice Rosa Granato ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Campionessa del Mondo WDSF Adult Solo Latin, imponendosi al World Dance Sport Festival 2026, disputato il 28 giugno a Brema, in Germania.

Un risultato straordinario che conferma il talento, la determinazione e la qualità tecnica dell’atleta campana, già regina mondiale nel 2025. Sul podio della competizione internazionale, Rosa Granato ha conquistato la medaglia d’oro, precedendo le atlete vietnamite Nguyen Trong Nha Uyen, medaglia d’argento, e Nguyen Hoang Ngoc, medaglia di bronzo. A completare la top six anche le italiane Erika Zuza, Maddalena Cadorin e Giusy Comunale.

La notizia è stata rilanciata anche dai canali ufficiali del WDSF DanceSport, che hanno celebrato la campionessa italiana con un messaggio dedicato al suo secondo titolo mondiale.

Grande l’emozione espressa dalla stessa Rosa Granato sui social, dove ha condiviso immagini e video della vittoria accompagnati da un lungo messaggio carico di gratitudine e significato.

«L’ho fatto di nuovo. Questa medaglia vale molto più dell’oro: racconta anni di lavoro, sacrifici, lacrime, paure e persone che hanno creduto in me prima ancora che i miei sogni diventassero realtà».

La campionessa ha voluto ringraziare la sua famiglia, i suoi allenatori, il team della Jamaica Dance, gli amici e gli sponsor che l’hanno sostenuta lungo il percorso, sottolineando come ogni successo sia il frutto di un lavoro condiviso e di una passione coltivata fin dall’infanzia.

Tra i primi a congratularsi anche il sociologo e giornalista Antonio Castaldo, che ha ricordato come Rosa Granato rappresenti da anni un autentico motivo di orgoglio per l’intera comunità di Brusciano.

«Rosa Granato è il simbolo dei valori più autentici della nostra comunità: il lavoro quotidiano, il sacrificio, la dedizione allo studio e all’arte. Ancora una volta ha portato il nome di Brusciano, della Campania e dell’Italia sul tetto del mondo», ha dichiarato Castaldo, ricordando anche il recente trionfo europeo conquistato pochi mesi fa.

Con questo nuovo titolo mondiale, Rosa Granato entra sempre più nella storia della danza sportiva internazionale, confermandosi tra le migliori interpreti assolute della disciplina e ambasciatrice del talento italiano nel mondo.

Un successo che riempie d’orgoglio Brusciano e l’intera Campania, dove la giovane campionessa continua a essere esempio di impegno, passione e perseveranza per le nuove generazioni.