Bimba di 4 anni investita da una moto ad Avella: il dramma della pasquetta. Il centauro fugge

Ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, in località Fusaro ad Avella, si è verificato un tragico incidente che ha scosso la tranquillità di una famiglia napoletana in gita per la tradizionale pasquetta fuori porta. Una bimba di soli 4 anni è stata investita da una moto mentre si trovava con i suoi cari davanti a un ristorante della zona.Il conducente della moto, dopo aver colpito la piccola, ha abbandonato la scena lasciando la bambina a terra, gravemente ferita. Fortunatamente, alcuni presenti hanno prontamente prestato soccorso alla piccola vittima, che è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola. Le ferite riportate dalla bambina, soprattutto al volto, sono state descritte come gravi, suscitando grande preoccupazione tra i familiari e i presenti. Il padre della bambina, non appena ha realizzato quanto accaduto, si è lanciato all’inseguimento del responsabile, che si era rifugiato in un altro locale nelle vicinanze. L’inseguimento ha avuto esiti inaspettati, trasformandosi in una violenta rissa che ha coinvolto anche parte del personale e dei clienti del locale. Nel frattempo, sono giunti sul posto i Carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno avviato immediatamente le indagini per identificare e rintracciare il conducente fuggitivo. Nonostante gli sforzi delle autorità, il responsabile è riuscito a darsi alla fuga, rifugiandosi tra i monti circostanti, lasciando dietro di sé solo una scia di terrore e incertezza. Nel frattempo, la piccola è stata trasferita d’urgenza al Santobono di Napoli, dove ha ricevuto le cure necessarie per le sue gravi ferite. Nella serata dello stesso giorno, l’uomo responsabile dell’incidente è stato finalmente identificato e denunciato dalle autorità competenti per omissione di soccorso e altri reati correlati. Tuttavia, nulla può cancellare la paura e l’angoscia vissute da questa famiglia, che si trovava solo a godersi una giornata di festa e spensieratezza. Questo tragico evento ci ricorda quanto sia importante prestare sempre la massima attenzione e rispettare le regole della strada, soprattutto quando si tratta della sicurezza dei più piccoli.