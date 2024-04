Bilancio consuntivo 2024 dell’attività di Testimonianza Formativa nella Scuola dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino

L’attività di Testimonianza Formativa nella Scuola dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino per l’anno scolastico 2023/24 è appena terminata. La squadra dei MdL impegnata nelle scuole irpine è stata capitanata dal Console Provinciale Teodoro Uva, coordinata da Gerardo Iannone, formata dai relatori Pietro De Vito, Gaetano Gentile, Carmine Mazzarotti, Clementina Picillo e Nicola Spano, affiancata e indirizzata dall’ing. Vincenzo Esposito, Past President della Federazione Nazionale.

In poco più di tre mesi di attività sono stati effettuati n. 48 incontri con n. 2.780 presenze di studenti presso l’IC Guarini Mirabella (elementari e medie) e nelle scuole secondarie di secondo grado con diversi indirizzi: il Liceo De Caprariis (Atripalda-SolofraAltavilla), l’ISIS De Sanctis – Amatucci (Avellino e Domicella), l’IIS De Gruttola (Ariano Irpino), grazie all’ospitalità ed alla collaborazione dei rispettivi Referenti Professori Marilena Nardone, Esther Lanzillo, Stefania Montefusco, Vincenzo Mazzocchi, Carmen Clemente, Gerardo Martiniello e Maria Giliberti e dei relativi Dirigenti scolastici Dott.ssa Maria Ullucci, Prof. Antonio Spagnuolo, Ing. Pietro Caterini e Dott.ssa Tiziana Aragiusto.

Gli interventi hanno riguardato diversi argomenti, consolidati o di nuova edizione: Orientamento in uscita – Cultura della sicurezza – La quarta rivoluzione industriale (new) – Produzione snella (new) – Impresa sostenibile (new) – Energia e ambiente – Le competenze (new) – Etica e Lavoro (new) – Le dipendenze (coadiuvati dal dr. Giovanni Vuotto, dalla dr.ssa Maria Angela Perito e dalla dr.ssa Maria Grazia De Giovanni) – Disturbi della nutrizione (a cura della dr.ssa Daniela Russo).

Sul tema della Cultura della sicurezza i Mdl sono stati affiancati dalla dr.ssa Stefania Macchia o dall’ing. Laura La Rocca della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia grazie alla disponibilità del Direttore dell’Ispettorato Sud dr. Giuseppe Patania.

Nelle presentazioni è stata utilizzata con successo anche l’applicazione Mentimeter per un maggior coinvolgimento degli studenti attraverso l’interazione con i propri smartphone.

Alla fine dei percorsi formativi, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sempre tramite smartphone, hanno effettuato la valutazione degli incontri tramite un’applicazione sviluppata in house dalla Federazione Nazionale dei MdL; ai questionari anonimi hanno partecipato il 48% dei presenti (1205 su 2496) esprimendo valutazioni molto positive.