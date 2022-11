BAIANO. “SIAMO TUTTI CAPACI, FALCONE E BORSELLINO TRENT’ANNI DOPO”. Gli alunni del “Giovanni XXIII-Parini” hanno incontrato lo scrittore Rosario Esposito La Rossa

Continua la rassegna culturale all’IC “Giovanni XXIII-Parini” di Baiano per avvicinare i giovani alla lettura. Oggi 21 novembre alle ore 17,00 presso l’ auditorium in via F. Napolitano gli alunni delle classi terze hanno incontrato Rosario Esposito La Rossa, autore del libro “Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo” in ricordo dei due eroi che hanno sacrificato se stessi per combattere la mafia. Presenti all’ incontro il sindaco di Baiano e la vicesindaco di Sperone Nilde Roselli.

La scuola è presidio di legalità, quindi di libertà. “In qualsiasi comunità, come la famiglia e la scuola, è indispensabile darsi delle regole per assicurare a tutti i suoi membri uno spazio di dignità e di libertà e permettere loro di interagire in maniera costruttiva con gli altri”.

Con queste parole apre l’ incontro il Dirigente Scolastico, Prof. Pasquale Napolitano, ad alunni e genitori che ascoltano le tante domande che vengono poste all’ autore che incanta il pubblico rispondendo in maniera molto chiara.

Racconta di essere nato e cresciuto in un quartiere difficile come Scampia, scrive il suo primo romanzo di denuncia Al di là della neve, dopo l’uccisione di suo cugino Antonio Landieri per mano della camorra nel 2006, episodio che si offre alla memoria per diventare cambiamento e in questo periodo capisce di voler diventare scrittore. L’editore con cui aveva pubblicato, nel 2010, gli regala il marchio della casa editrice Marotta&Cafiero: così, poco più che ventenne inizia la sua avventura da “spacciatori di libri”, trasferendo la sede da Posillipo a Scampia, con l’obiettivo di costruire un’alternativa legata alla cultura e all’impegno sociale per i giovani del quartiere.

”Abbiamo recuperato uno spazio abbandonato, diventando gli imprenditori del quartiere che con la cultura cercano di cambiare le cose dall’interno” afferma l’editore-libraio. Io credo che i libri non salvino le persone, sono le relazioni umane che li salvano, tuttavia i libri hanno un grande potere, quello di contenere parole in grado di cambiare la propria vita. E’ quello che è accaduto a me con il libro di Alex Zanotelli ”I poveri non ci lasceranno dormire” continua quindi affermando “I sogni si possono realizzare anche all’ombra di palazzoni di cemento stagliati contro il cielo grigio della periferia delle periferie, a Scampia”.

Anche stasera l’evento culturale ha appassionato gli intervenuti dimostrando come la scuola con impegno e dedizione può essere volano di idee e partecipazione attiva alla vita sociale.