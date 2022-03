BAIANO. “Salviano i Platani di via nazionale delle Puglie” Comitato civico per il verde pubblico/bene comuneNon

“Come annunciato il giorno 27 febbraio u.s., nella manifestazione di presentazione dell’appello “Salviamo i platani di via nazionale delle Puglie“, presso il Circolo “l’Incontro “ a Baiano, il Comitato Civico per il verde pubblico/ bene comune, ha presentato a tutti i sindaci del baianese, con regolare protocollo comunale, l’appello per salvare i platani di via nazionale delle puglie, appello sottoscritto da ben 350 concittadini, di tutti i paesi del mandamento baianese, il giorno 21 marzo, come auspicio di una nuova “primavera” per i Platani, derelitti e malandati”.

“Abbiamo registrato da parte di alcuni sindaci reale interesse per quanto prospettato, e volontà di affrontare le problematiche relative alla salvaguardia delle piante. Abbiamo dato appuntamento ai sindaci per il prossimo mese di maggio, con la speranza di riscontrare un progetto intercomunale o piano paesaggistico intercomunale, che sappia valutare e affrontare un problema ecologico, storico, culturale ed ambientale che interessa tutta la cittadinanza baianese”.

