BAIANO. Il Circolo Fratelli d’Italia in vista del congresso provinciale dichiarano il pieno appoggio a Mainolfi

Il circolo Fratelli d’Italia di Baiano insieme ai tanti altri iscritti del Baianese, in vista del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si terrà domenica 21 presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, dichiarano il loro pieno appoggio al candidato Presidente dott. Aniello Mainolfi attuale Responsabile Provinciale per gli enti locali di Fratelli d’Italia ed a Stefano De Laurentiis, attuale Dirigente Provinciale e Responsabile Mandamentale di Fratelli d’Italia candidato a Dirigente Provinciale nel futuro Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia. Il nostro sincero Augurio ad entrambi, che da sempre con il loro impegno politico-amministrativo, sempre dalla stessa parte hanno saputo dimostrare attaccamento e dedizione per il proprio territorio. Tutti noi ci Auguriamo che con la loro elezione possa iniziare una nuova stagione, di vero cambiamento, per il nostro amato partito e per la nostra cara Irpinia.