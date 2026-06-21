​Baiano e Putignano, uniti nel segno di Santo Stefano: siglato lo storico gemellaggio

​PUTIGNANO – Una pagina di storia indelebile è stata scritta nella sala consiliare del Comune di Putignano. La foto ufficiale dell’evento, con il brindisi di rito, ritrae i protagonisti di un percorso nato dalla fede, coltivato negli anni e che da oggi unisce ufficialmente le comunità di Baiano e Putignano in un gemellaggio istituzionale e spirituale.

​La giornata ha vissuto un momento di grande impatto ed emozione visiva con la sfilata solenne lungo le vie cittadine. Le istituzioni e le associazioni hanno marciato l’una accanto all’altra sventolando le storiche bandiere e i gonfaloni dei rispettivi comuni, unendo idealmente i territori in un colorato e partecipato corteo di festa prima di fare ingresso nel cuore dei momenti religiosi e civili.

​Al centro dello scatto in Municipio, con le fasce tricolori, spiccano i sindaci Enrico Montanaro per il Comune di Baiano e Michele Vinella per il Comune di Putignano, uniti nel sancire un legame indissolubile nel nome del comune Patrono, Santo Stefano. Accanto alle istituzioni civili, un ruolo fondamentale è stato svolto dalle realtà che mantengono vive le tradizioni e il tessuto sociale dei territori: l’Associazione Festa Santo Stefano APS di Baiano e il rispettivo comitato pugliese.

​Tra i presenti nella delegazione, pronti a testimoniare questo importante traguardo, figurano Salvatore Sgambati , Filomeno Caruso , Pasquale Tarantino e il giovane Carlo Acierno, che nella foto si distingue con un cappello. La sua presenza, insieme a quella degli altri delegati, rappresenta il forte legame con il mondo delle associazioni socio-culturali del baianese, da sempre attive nella valorizzazione del territorio e nella promozione di scambi culturali e sociali.

​L’accordo, iniziato idealmente nel 2012, apre un nuovo capitolo di condivisione tra la Campania e la Puglia. Dopo la firma a Putignano, nei primi mesi sarà la comunità pugliese a ricambiare la visita a Baiano per completare l’iter istituzionale di un’unione che è già nel cuore di tutti.