BAIANO. A Villa “Santo Stefano” per la festa dei nonni inizia anche il progetto “Se ti curo ti diverti”

E’ stato presentato questa mattina a Baiano presso la strutta di “Villa Santo Stefano”, residenza per anziani, il progetto “Se ti cur0 ti diverti”, una convenzione che i responsabili della struttura hanno siglato con l’associazione Mariposa Odv. Presenti i questa mattina gli esperti partner di Mariposa, che non è altro un laboratorio di teatroterapia con in prima fila il dott. Nicole Le Donne e un laboratorio di Yoga della risata con il dott. Francesco Spera. Quella di oggi è stata anche l’occasione per festeggiare i nonni residenti nella struttura che oltre alla visita dei parenti hanno ricevuto gli auguri anche da parte dell’amministrazione comunale con la presenza del primo cittadino Enrico Montanaro e di altri membri dell’amministrazione. Gli appuntamenti programmati con l’associazione Mariposa avranno una cadenza settimanale.