BAIANESE. Truffa assicurativa, assolti dal tribunale due ultra settantenni

Il Tribunale di Roma ha assolto due ultrasettantenni di Quadrelle e Mugnano del Cardinale, “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di truffa assicurativa. I due, difesi di fiducia dall’avvocato Nicola D’Archi, nel 2015 – secondo la denuncia da parte della stessa Compagnia Assicurativa – avrebbero simulato un sinistro stradale lungo la strada che collega il Baianese al capoluogo di provincia. Secondo l’accusa l’incidente stradale tra i due – avvenuto il 15 maggio 2015 lungo Via Nazionale, fatto per cui era stata avanzata richiesta di indennizzo – in realtà non sarebbe mai avvenuto. La Compagnia Assicurativa aveva denunciato il tutto. La difesa di D’Archi è riuscita a ribaltare la tesi accusatoria. Alla fine è arrivata un’assoluzione “per non aver commesso il fatto” per entrambi.