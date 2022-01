BAIANESE. COVID 19, dall’inizio dell’anno ben 641 i nuovi positivi e circa duemila in quarantena

L’anno nel baianese è iniziato con un incremento sensibile dei positivi al Covid 19, basti pensare che nei primi 11 giorni dell’anno sono stati complessivamente segnalati dall’Asl ben 641 contagi distribuiti cosi nei vari comuni del mandamento: Avella 184 – Mugnano del Cardinale 124 -Baiano 109 – Sperone 87 – Quadrelle 85 – Sirignano 62.

Positivi che a loro volta costringono, o almeno così dovrebbe essere, circa 200o persone, tra familiari e non ad osservare la quarantena volontaria per aver avuto contatti stretti con il contagiato. Questi sono i dati ufficiali a cui però vanno aggiunti quelli che sfuggono alle maglie del controllo dell’Asl, o perchè utilizzano vie trasversali per scoprire la loro positività, come l’utilizzo dei tamponi fai date, o perchè avendo pochi sintomi, o asintomatici, non si sottopongono ai tamponi. Lo scopo è quello di non finire sulla piattaforma dell’Asl che li costringerebbe a casa per diversi giorni.

Numeri che parlano chiaro e pongono in evidenza la situazione di allarme nell’area baianese.

