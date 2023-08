Avellino Summer Festival, il 16 agosto diventa una serata storica e indimenticabile per la città

L’evento storico dell’Avellino Summer Festival, tenutosi la sera del 16 Agosto, ha illuminato la città come mai prima d’ora, rendendo protagoniste Piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele in una celebrazione di musica senza precedenti.

Ad aprire la danza emotiva è stato l’orgoglio irpino, Frada. Cantando “Piazza Libertà” proprio nell’omonima piazza, ha omaggiato le proprie radici irpine, regalando momenti intensi ai numerosi spettatori presenti.

A seguire, le due promettenti voci di Rizzo e Fluente hanno trascinato il pubblico, dimostrando talento, passione e un futuro luminoso che le attende nella scena musicale.

L’energia è stata poi elettrizzata dai Disco Club Paradiso. Emergenti dal palcoscenico di X Factor, il gruppo ha fatto vibrare Avellino con le loro reinterpretazioni di classici italiani e brani originali, scatenando danze e applausi.

Matteo Romano ha poi dominato il palco con le sue hit “Concedimi” e “Virale”, creando un coro cittadino in una partecipazione collettiva emozionante.

L’attesa per i tre big della serata è stata infiammata dalla presentazione di Francesco Facchinetti e Angela Tuccia. Gaia ha conquistato il palco con la sua energia e le sue hit “Estasi” e “Chega”, seguita da una performance trascinante di Achille Lauro (dj set) che, con “Rolls Royce”, “Domenica” e il toccante brano “16 marzo”, ha dimostrato ancora una volta la sua incontestabile grandezza artistica.

A concludere l’evento in bellezza è stato Tananai (dj set). Il suo legame genuino con il pubblico è stato palpabile, soprattutto nel momento in cui è sceso dal palco per condividere un abbraccio con una giovanissima fan di 9 anni. La sua “Tango” ha raggiunto momenti epici, con flash che illuminavano la notte e una piazza intera che cantava in un unisono coinvolgente.

L’Avellino Summer Festival 2023 sarà ricordato come una serata magica, un evento che ha unito generazioni e che ha rafforzato il legame tra la città e la sua vibrante comunità musicale.