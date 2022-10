AVELLINO. Si è svolta l’assemblea di + Europa Avellino per il rinnovo del direttivo provinciale

Con lo scopo di analizzare il risultato del voto, rinnovare il direttivo provinciale e discutere delle prospettive e prossime iniziative, il 6 ottobre 2022 si è svolta l’assemblea di +Europa Avellino come momento di aggregazione, confronto e crescita del partito nel territorio.

L’assemblea di Più Europa Avellino ha confermato coordinatore Alfonso Maria Gallo, componente dell’Assemblea Nazionale del partito, confermato anche il direttivo provinciale con Angelo Di Pietro, Francesca Gallo, Riccardo Picariello e Maurizio Sorice. Viene eletto come nuovo presidente Francesco Sodano, come responsabile della comunicazione e web Giammarco Lombardi Giocoli e come tesoriere Bruno Gambardella, componente della Direzione nazionale, che sarà affiancato da Amalia Leo, componente dell’Assemblea nazionale, e Manlio Lomazzo, componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

Il coordinatore provinciale Alfonso Maria Gallo ha commentato in proposito: “Gli iscritti hanno scelto una visione futura nel segno della continuità. Oltre alla riconferma della gran parte del direttivo, si sono aggiunte importanti professionalità e giovanissimi iscritti che permetteranno, con ancora più energia, di continuare a lavorare per un’Irpinia più europea”.

Conclude il Presidente Francesco Sodano: “Da liberale e convinto progressista, credo che in questi anni ci siamo concentrati poco su un modello che tenesse dentro la dimensione economica con quella sociale. Lavoreremo per rilanciare il ruolo della politica nelle scelte per il territorio, confrontandoci su temi come Infrastrutture comuni e tecnologiche; Progettualità per la logistica intermodale; unione o fusione dei comuni, consorzi dei servizi e trasporto pubblico anche e soprattutto in relazione alle aree interne; ambiente, agricoltura, agroalimentare e turismo con una visione di sviluppo integrale su più livelli; arte e cultura per la valorizzazione del nostro patrimonio storico; e soprattutto lavoreremo per i giovani e con i giovani.

Grazie a tutti gli associati che mi hanno dato fiducia, guardando al futuro!”.