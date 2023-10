AVELLINO. Sabato 7 ottobre al Circolo della stampa “Storia di Sorana” di Vincenzo Fiore

Sabato 7 ottobre alle ore 18:00, presso il Circolo della stampa di Avellino, sarà presentato il volume di Vincenzo Fiore Storia di Sorana (Nulla Die Editore). Oltre all’autore, interverranno all’evento il Direttore del Corriere dell’Irpinia Gianni Festa, la giornalista Floriana Guerriero e la Dirigente scolastica dell’ITE “Amabile” Antonella Pappalardo. Gli intermezzi musicale saranno a cura del M° Samantha Esposito, mentre le letture saranno a cura della Prof.ssa Margherita Luongo.

Il romanzo ha come sfondo le macerie della Romania post-Ceausescu, un paese che si è trascinato alcune tragedie silenziose e numerose contraddizioni anche dopo la caduta del regime. Le vicende di Sorana si intrecciano con quelle di Cesare, giovane cronista campano, dando vita a un racconto intenso, a tratti duro e che riporta alla luce un dramma della storia recente europea, troppo spesso dimenticato o addirittura sconosciuto.

Hanno già scritto in anteprima del romanzo: «Un romanzo completamente diverso dalle trame della narrativa contemporanea» Il Mattino.

«Storia di Sorana è una storia intesa, narrata a due voci, dove il lettore è costantemente rapito dalla tensione emotiva che accompagna tutte le 178 pagine. Fra i massimi esperti di Emil Cioran, Fiore racconta il dramma di una Romania devastata da una quarantennale dittatura, entrando dritto fra le fogne e i tombini di Ferentari, dove per anni generazioni di orfani hanno vissuto disillusi da un mondo che non gli ha mai permesso di scorgere altro. Scriveva il filosofo rumeno che vale la pena leggere soltanto i libri che provocano delle ferite, che colpiscono come un coltello, che in qualche modo ti cambiano, Storia di Sorana fa esattamente questo». La Sicilia

«Vincenzo Fiore scrive non per intrattenere ma per ferire, la sua scrittura sanguina e ci fa sentire il freddo addosso. Non trascurando nulla e soprattutto non preoccupandosi di imbarazzare il lettore, l’autore sceglie la strada della scrittura tagliente e cruda per presentarci il personaggio Sorana (…) Storia di Sorana è un vero e proprio colpo d’ascia e la scrittura di Vincenzo Fiore non fa prigionieri». Gli amanti dei libri

Vincenzo Fiore (Solofra, 1993) docente e giornalista, membro del Progetto di ricerca internazionale dedicato a Emil Cioran, fra i massimi esperti del filosofo romeno.