AVELLINO. M.I.D. e A.S.D. Felice Scandone “Insieme per i Diritti” per una maggiore inclusione delle Persone con Disabilità”

Il M.I.D. ringrazia la A.S.D. Felice Scandone Bssket per aver raccolto e accolto la nostra richiesta accredito della nostra realtà rappresentativa delle disabilità, affinchè possano i nostri tesserati e iscritti assistere alle gare casalinghe di Basket al settore dedicato.

Invitiamo i nostri tesserati a comunicare come da regolamento un giorno prima di ogni match la propria partecipazione, tempi necessari a poter comunicare e trasmettere alla società il numero effettivo dei partecipanti eventualmente in carrozzina e non.

Dalla A.S.D. Scandone Basket e dal Presidente Marco Trasente il quale ringraziamo della sensibilità ampiamente dimostrata, soprattutto verso il mondo delle diverse abilità, giunge un forte messaggio verso una maggiore inclusione.

Il mondo dello Sport con azioni simili dimostra di saper e di voler coinvolgere tutte le fasce della società senza nessuna esclusione o discriminazione, con questa nostra richiesta alla società vogliamo fortemente contribuire ad accompagnare la nascente squadra nel tempo verso nuovi successi e traguardi, che possano soprattutto farci giungere quanto prima ai massimi livelli del Basket Italiano.