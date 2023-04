Lite tra quattro persone: trentenne in ospedale. È accaduto stanotte ad Avellino, nei pressi di un bar sito in Piazza D’Armi.

Sul posto sono intervenute varie pattuglie.

Il malcapitato è stato trasportato dal 118 al “Moscati”.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino.