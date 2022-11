Avellino Letteraria, presenta il libro: “Preso dal nervoso, gli ho sparato”

Sarà Ciro Troiano, criminologo e responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV, il protagonista di Avellino Letteraria, autore del libro/ricerca “Preso dal nervoso, gli ho sparato”, sabato 5 novembre, alle 18 presso Villa Amendola.Un’antologia della violenza, che a volte diventa orrore, commessa ai danni degli animali. Come afferma Troiano: “Questo lavoro, che non ha la pretesa di essere esaustivo, né di rappresentare la completa realtà del maltrattamento nelle sue articolate manifestazioni, apre una breccia in un fenomeno poco conosciuto di cui si parla spesso a sproposito, solo quando qualche fatto di cronaca suscita l’attenzione dei media e della gente. Ma condannare un crimine – continua l’autore – non significa conoscerlo. Per combattere un fenomeno criminale, si sa, occorre conoscerlo per attuare le strategie di prevenzione e di contrasto necessarie”. Dopo i saluti del direttore artistico, Annamaria Picillo, si confronterà con l’autore, il criminologo clinico,Emanuele Esposito. Il pubblico parteciperà attivamente con interventi estemporanei. Intermezzo musicale a cura del maestro, Renato Spina. Esposizione a tema de “L’arte Ritrovata” Museum & Events. Coordina l’evento la giornalista Daniela Apuzza