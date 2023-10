AVELLINO. L’associazione “Il Bucaneve” organizza incontri per sostenere e diffondere la lettura

Nell’ambito del “Patto per la Lettura” del Comune di Avellino, l’associazione “Il Bucaneve”, presieduta dalla sociologa e poetessa, Maria Ronca ha organizzato una serie di incontri per sostenere e diffondere la lettura e di creare spazi della condivisione in cui lettori e scrittori sono attivamente coinvolti e proiettati verso la cittadinanza attiva che dialoga e si confronta.

Il primo appuntamento, dopo la pausa estiva, è dedicato ai libri d’autore. Gli incontri si terranno alla Biblioteca della Villa Amendola di via due Principati, 202 di Avellino a partire dal 14 ottobre alle ore 17. Libri in circolo per promuovere nuovi autori e, ogni volta approfondire, una tematica diversa, per l’occasione è stato scelto il libro “Genitori cercasi” di Andrea Vitali.

Invito alla partecipazione attiva.