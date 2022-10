AVELLINO. Incontro a Palazzo della città tra sindaco Festa e presidente Confcommercio

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e la vicesindaco con delega alle Attività Produttive, Laura Nargi, questa mattina hanno incontrato a Palazzo di Città il presidente della Confcommercio, Oreste La Stella, e una nutrita delegazione di commercianti avellinesi per discutere dei problemi che attanagliano il settore a seguito del caro bollette.

Si è deciso di indire per la giornata di venerdì 14 ottobre una manifestazione utile a sensibilizzare la cittadinanza e, soprattutto, a dare eco al grido degli esercenti irpini.

“Quello che stanno attraversando i commercianti -spiega il sindaco Festa- è un momento particolarmente difficile e come amministrazione abbiamo intenzione di sostenerli in ogni modo possibile. Per questa ragione, avverto l’esigenza di invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di venerdì, facendo arrivare, in questo modo, la nostra voce fino a Roma”.

Sulla stessa scia Nargi che aggiunge: “Siamo sempre stati al fianco dei commercianti irpini e non ci tireremo indietro adesso che il momento è complicato. L’incontro di questa mattina è stato certamente proficuo perché ci ha visto condividere un ragionamento che mira esclusivamente alla risoluzione del problema. Nei prossimi giorni, dunque, avremo un ulteriore incontro con i rappresentanti della Confcommercio per approfondire la tematica”.