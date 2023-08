AVELLINO, IL COORDINATORE CITTADINO DI ITALEXIT INTERVIENE SUL TEMA AMMINISTRATIVE: “AGOSTO INFUOCATO TRA PRO E CONTRO FESTA, INTANTO LE CIVICHE…”

Agosto non è soltanto un mese di ferie e relax. In vista delle prossime Amministrative al Comune di Avellino si affilano le lame a caccia del consenso per la battaglia elettorale in città. In merito interviene il coordinatore cittadino di Italexit, Gianluca Amatucci, con una nota stampa: “Non sarà facile o scontata la riconferma di Gianluca Festa alla luce delle prese di posizione del centrodestra cittadino. Forza Italia e Fratelli d’Italia non appoggiano l’amministrazione Festa, su altri versanti il PD di organizza con un suo candidato e già c’è un nome in polemica per il ruolo di sindaco.

Sarà interessante capire dove andranno a collocarsi le varie liste civiche che si stanno approntando e che si caleranno nella competizione elettorale.

Al momento sarebbero almeno 9 le civiche in via di costruzione. Chi appoggerà il sindaco uscente?

Alcuni esponenti delle civiche potrebbero avvicinarsi al centrodestra a patto che i responsabili cittadini si aprano al confronto sulle tematiche da affrontare in campagna elettorale.

Il PD va alla ricerca del consenso perso in città e a livello nazionale. Anche il M5S dovrà ufficializzare la propria posizione prima o poi.

La nostra lista civica sarà al fianco di chi avrà comunione d’intenti con il nostro programma, solo e soltanto per il bene della città’, così come concordato a livello provinciale con il nostro coordinatore Massimo Picone”.