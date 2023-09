Mugnano – Dopo 25 anni si è svolta la processione della Madonna di Montevergine

Nel settembre del 1998 i mugnanesi accompagnarono, per l’ultima volta, in processione il Quadro della Madonna di Montevergine.

Da allora ogni anno, il 12 settembre Le si è sempre reso omaggio con la celebrazione della Santa Messa in via Marchese Ippolito. Ieri invece è stato un 12 settembre particolare, dal sapore antico, dopo 25 anni, si è tenuta una breve processione che si è snodata lungo un tratto della Nazionale, lungo il viale De Lucia per giungere nel Santuario di Santa Filomena ove il Rettore don Giuseppe Autorino ha recitato una posta di Rosario. Poi i tanti fedeli presenti hanno riaccompagnato l’effige della Madonna di Montevergine fino in via Marchese Ippolito ove è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa dopo il rientro della Vergine nella chiesetta Nuova, si è tenuto un momento di convivialità. I presenti hanno potuto degustare della squisita pasta e fagioli e hanno potuto ascoltare dell’ottima musica con la posteggia napoletana.

Un plauso va agli abitanti del centro storico che hanno collaborato fattivamente per la realizzazione dell’evento. Qualche anziano ci ha dichiarato:”Ringraziamo don Giuseppe Autorino per aver permesso che si svolgesse la processione. Noi amiamo da sempre la Madonna e ci teniamo alle tradizioni”.(L.Carullo)