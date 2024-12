Avellino Basket a Cento per il recupero della 13ª giornata: sfida alla Banca Sella

Altro turno infrasettimanale per l’Avellino Basket, questa volta si tratta del recupero della tredicesima giornata. Stasera a Cento la formazione di coach Crotti affronta la Banca Sella, che sabato sera è scesa in campo a Verona subendo un’altra sconfitta. Punteggio finale 84-59 per i padroni di casa. La squadra della Benedetto XIV ha maturato tre sconfitte di fila, quindici giorni fa sul parquet di casa ha subito una pesante sconfitta contro Cividale, che Avellino ha battuto a domicilio venerdì. Il presidente Fava e la dirigenza hanno invatato tutti a compattarsi, per superare questo momento critico. Al roster è stato aggiunto nelle scorse ore Gabe Devoe prelevato da Orzinuovi, nel tentativo di migliorare la classifica.

Avellino proverà a portar via dalla provincia ferrarese due punti, per migliorare la classifica e mettere un altro punticino approfittando anche delle problematiche avversari. Biancoverdi sempre alle prese con degli infortuni, Sabatino salterà anche il match odierno. Lavoro straordinario per Federico Mussini, pilastro di Avellino ed ex della partita. Il reggiano è uno degli uomini più caldi di tutta la Lega Nazionale Pallacanestro.

Cento punterà sull’esperienza di alcuni giocatori del gruppo, ma c’è da risolvere la grana Delfino, infortunato e criticato dalla sua stessa tifoseria. Mancherà anche l’ex Agrigento Sperduto per via di un infortuniio. Coach Di Paoloantonio vorrà festeggiare il suo recente compleanno con un successo e per farlo si affida all’ala Stacey David, che assieme a Gabe Devoe ricoprono lo slot di extracomunitari. Tra gli altri italiani si distinguono Benvenuti e Berdini.

I NUMERI

Davis è il miglior realizzatore con 16.6 punti di media a cui va ad aggiungere 5.6 rimbalzi. Delfino lo segue con 10.4 e 2.5 assist, mentre 14.6 è la media punti registrata da Gabe Devoenel periodo in cui è stato ad Orzinuovi. Il miglior assistman con 4.2 è Berdini, mentre Benvenuticon 5.6 punti conquistati è il miglior rimbalzista con Davis. I punti realizzati dai biancorossi sono 69.8 punti di media con il 46.0% da due, il 33.0% da tre ed il 74.0% ai liberi. Per Avellino fari puntati su Federico Mussini, che ricopre i panni dell’ex ed è il giocatore sul quale punta la formazione di coach Crotti, per sbancare il campo della Bendetto XVI.

DIRETTA STREAMING: Diretta live su LNP Pass dalle 18.00



Arbitri: Gian Lorenzo Miniati, Luca Bartolini, Luca Rezzoagli

Sella Cento: Sperduto, Benvenuti, Tanfoglio, Henderson jr. Nobile, David, Berdini, Alessandrini, Morettin, Tamani, Ramponi, Delfino

All. Emanuele Di Paoloantonio

Avellino Basket: Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Nikolic, Bortolin, Perfigli, Chinellato

All. Alessandro Crotti