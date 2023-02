AVELLA. Via Luciano, senso unico si, senso unico no e intanto continuano i disagi.

Mentre si continua a discutere di come andare a regolarizzare la circolazione in via Luciano nel tratto con l‘incrocio di Via Monsignor Pasquale Guerriero e via San Vincenzo Pallotti, dove il doppio senso di marcia provoca notevoli disagi, tenuto conto anche della sosta dei veicoli su un lato della carreggiata, questa mattina un autocarro telonato, per la mancanza di una adeguata cartellonista stradale, che vieta il transito di mezzi pesanti nel tratto in questione, si è incastrato tra i balconi. Il mezzo ha bloccato la circolazione stradale e non poche sono state le difficoltà per riuscire a farlo indietreggiare. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha aiutato l’autotrasportatore a tornare indietro fino a via Carlo III. Danneggiati alcuni fabbricati e lo stesso autocarro, oltre ai disagi causati alla circolazione.