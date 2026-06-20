Napoli, controlli straordinari della Polizia: tre arresti tra Piazza Garibaldi e Porta Capuana

NAPOLI – Proseguono i servizi di controllo del territorio nell’ambito del piano di sicurezza “Stazioni Sicure”, con nuovi interventi della Polizia di Stato che hanno portato all’arresto di tre persone tra le zone di Piazza Garibaldi e Porta Capuana.

Arresto per rapina aggravata a Piazza Garibaldi

Nella notte del 14 giugno, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati in un servizio di pattugliamento nell’area di Piazza Garibaldi, all’altezza di via Bologna, hanno notato tre uomini intenti a discutere animatamente. Poco dopo, uno dei soggetti avrebbe aggredito fisicamente gli altri due.

Le vittime hanno immediatamente indicato agli operatori il presunto responsabile, denunciando di essere state appena vittime di una rapina. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire che, poco prima, l’uomo aveva aggredito una delle persone coinvolte in corso Arnaldo Lucci, sottraendole uno smartphone prima di tentare la fuga.

L’uomo è stato rintracciato, bloccato e arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Droga e coltello: un secondo arresto

Nella giornata successiva, il 15 giugno, gli stessi agenti hanno fermato un soggetto all’angolo tra corso Novara e via Firenze. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di cinque dosi preconfezionate di sostanza stupefacente, di un flacone contenente una sostanza psicotropa a base di benzodiazepine e di un coltello a serramanico lungo circa 15 centimetri, con una lama di 7 centimetri.

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Porta Capuana, rapina una coppia con spray urticante: arrestato 22enne

Un ulteriore arresto è stato eseguito nella serata del 19 giugno nella zona di Porta Capuana. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio in via Alessandro Poerio, sono stati avvicinati da una coppia che ha segnalato un uomo in fuga.

Secondo il racconto delle vittime, il giovane avrebbe spruzzato spray urticante contro di loro per poi aggredirli e impossessarsi della collana d’oro dell’uomo e del cellulare della donna.

Grazie all’immediato intervento delle pattuglie e al supporto degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, il presunto autore della rapina è stato rintracciato e bloccato in via Sant’Antonio Abate.

Il 22enne, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Le operazioni confermano il rafforzamento delle attività di vigilanza nelle aree sensibili della città, con particolare attenzione ai principali snodi ferroviari e alle zone maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità.