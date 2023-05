AVELLA. Si è svolto il consiglio comunale, ecco cosa è stato votato

Seduta di consiglio comunale pomeridiana dedicata alle tariffe ed all’approvazione del bilancio e programmazione dell’opere pubbliche. Tutti presenti ad eccezione del consigliere Giovanni Biancardi.La seduta si è aperta con l’integrazione della delibera relativa ai servizi mensa e trasporto. Questi servizi saranno previsti per il prossimo anno. Voti contrari per la minoranza Chiara Cacace, Fatima Maietta, Pellegrino Vittoria e Raffaele Moccia. La conferma aliquote per quest’anno sono state approvata dalla maggioranza è la minoranza si è astenuta. Le tariffe verranno rese pubbliche con una capillare pubblicità. Anche su questo argomento la minoranza si è astenuta. Confermate anche le tariffe della tassa sui rifiuti con il voto contrario della minoranza. Ultimo argomento l’approvazione del bilancio di previsione dal 2023 che verrà coperto con le risorse il disavanzo del 2022. L’alienazione di alcuni beni comunali e il recupero delle morosità fiscali di contribuenti morosi, sia totali che parziali permetterà il risanamenTi per far fronte alle spese in bilancio. Un bilancio molto piu snello per il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi, a causa di questi tecniche indipendenti dall’opera degli amministratori. Un disavanzo che risale agli anni passati che dovrá essere ripianato in dieci anni. La votazione del bilancio ha visto il voto contrario della minoranza che ritiene non sufficiente tale politica fiscale. (Albino Albano)