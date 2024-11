Avella: Nuovo Comitato Festa Patronale, due riunioni non bastano per trovare un accordo

Ad Avella, la formazione del nuovo Comitato per i festeggiamenti patronali 2025 si è rivelata più complessa del previsto. Nonostante l’entusiasmo e la partecipazione riscontrati nella prima riunione preliminare del 13 novembre e in quella organizzativa del 18 novembre, le divergenze sul nome di chi dovrebbe presiedere il Comitato hanno causato uno stallo.

Durante le riunioni, tenutesi presso il salone parrocchiale di San Giovanni, in Piazza Primo Maggio, numerosi partecipanti hanno accolto l’invito del parroco do Giuseppe con l’intenzione di collaborare per la buona riuscita dei festeggiamenti. Tuttavia, l’ordine del giorno, che prevedeva la costituzione ufficiale del Comitato e la raccolta di proposte sostenibili, è rimasto parzialmente inattuato.

La causa principale dello scontro sembra essere la scelta del presidente del nuovo Comitato, una questione che ha generato accese discussioni tra i partecipanti. Nonostante il desiderio di collaborazione manifestato, il confronto non ha ancora portato a un accordo condiviso.

Resta da vedere come si evolverà la situazione e se nelle prossime riunioni sarà possibile superare le divergenze per dare avvio ai preparativi dei festeggiamenti patronali 2025, un evento tanto atteso dalla comunità, siamo certi che la mediazione di don Giuseppe porterà alla risoluzione delle divergenze che non hanno ragione di esistere vista la finalità.