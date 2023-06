AVELLA. “Insieme con la natura” i nuovi progetti del centro medico Equilibrium. Primo appuntamento domenica 11 giugno al maneggio “Vento in Sella”

di Saverio Bellofatto

Equilibrium il centro multi servizi per la salute, struttura giovane ma gestita da personale altamente qualificato, presenta il progetto Insieme con la Natura, un titolo che racchiude tanti valori come salute, sport, ambiente, socializzazione e gioco. L’obiettivo è quello di favorire e rinforzare la cooperazione e l’integrazione tra bambini diversamente abili e bambini normodotati in un percorso di scambio affettivo e attività ludiche.

La location è il maneggio “ Vento in Sella” ubicato alle falde del Castello di Avella , immersi nella natura tutti i bambini e rispettive famiglie potranno trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Laboratori di musicoterapia, pratica di educazione ambientale, giochi all’aria aperta e naturalmente contatto con gli amici “Cavalli” si perché la pet terapia è molto efficace nel rafforzamento neuro cognitivo e riabilitativo. In particolar modo parliamo dell’ippoterapia dalla quale si ottengono molteplici benefici.

Benefici cognitivo-sensoriali: gli esercizi di riabilitazione a cavallo ed il contesto del maneggio lavorano sulla stimolazione cognitiva, favorendo il miglioramento delle capacità di concentrazione, logica e memoria del paziente. Anche i sensi sono intensamente stimolati da ogni attività realizzata a contatto con il cavallo, per cui risultano particolarmente indicate per le persone che soffrono di deficit sensoriali.

Benefici motori: dal punto di vista neuromotorio, gli esercizi in sella ed il movimento del cavallo sono dei validi stimolanti. Si lavora su equilibrio, tono muscolare, coordinazione e consapevolezza motoria del paziente.

Benefici psicologico-comportamentali: il principale beneficio sul piano psicologico è l’aumento dell’autostima generato dalle piccole responsabilità assegnate al paziente. Le attività di cura del cavallo e le regole del maneggio, inoltre, aiutano il paziente ad assimilare modelli comportamentali positivi che possono aiutare a ridurre l’aggressività e ad aumentare le sue capacità relazionali.

Benefici socio-affettivi: la relazione che si stabilisce con il cavallo è in grado di generare col tempo un legame affettivo rassicurante e benefico. Il cavallo, infatti, diventa un canale di mediazione, favorendo così l’apertura del paziente verso il mondo esterno e stimolandone le abilità di socializzazione.

Il Centro Medico Equilibrium oltre alle varie consulenze specialistiche si propone anche come supporto psicologico familiare e individuale e offre nel campo riabilitativo rieducazione motoria e cognitiva, logopedia, dislessia e quant’altro per il benessere dei pazienti. Gentilezza, disponibilità e accoglienza sono il biglietto da visita di una struttura che cresce di giorno in giorno.