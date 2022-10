AVELLA. Il Forum delle persone disabili esprime cordoglio per la morte in un incidente stradale di 5 disabili del Centro 21

Hanno perso la vita nell’incidente mortale nell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo in direzione Trieste. Le vittime sono cinque ragazzi disabili che frequentavano il Centro 21: Maria Aluigi 34 anni, Francesca Conti 25 anni, Rossella De Luca 37 anni, Valentina Ubaldi 31 anni, Alfredo Barbieri 52 anni. Insieme a loro ha perso la vita anche l’ex sindaco Massimo Pironi. A tale proposito il Forum delle persone disabili di Avella esprime il proprio dolore per la tragica morte dei giovani e contestualmente dichiara la propria vicinanza al Centro 21, una aggregazione che li ospitava per la loro emancipazione e la loro evoluzione.