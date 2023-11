La laurea in Neuropsichiatra infantile presso l’Università degli Studi di Bologna della dottoressa Roberta Colucci, già dirigente medico presso l’Usl di Bazzano. Gli auguri speciali sono del marito Aniello Guerriero e degli amici: “Fin dal primo esame hai sempre superato gli ostacoli e le difficoltà senza demordere, oggi è il giorno in cui tagli il traguardo, Auguri per la tua laurea, dottoressa!”.

Auguri anche dalla redazione di Binews.