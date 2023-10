Avella: È Necessario un Piano Finanziario per Gestire in Autonomia i Rifiuti

Nel pittoresco scenario delle province italiane, spesso emergono discussioni che riguardano l’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici, tra cui spiccano quelli legati ai rifiuti e all’approvvigionamento idrico. Recentemente, un dibattito significativo è esploso tra i sindaci di due comuni limitrofi, Avella e Sperone, in merito alla gestione dei rifiuti.

Il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, ha espresso con fermezza la sua posizione in merito a questa questione, sottolineando la necessità di sviluppare un piano finanziario per gestire i rifiuti in autonomia. Tale posizione è emersa dopo un consiglio dell’Unione che ha visto lo strappo del sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, sul tema. Questo disaccordo tra i due comuni riflette una discussione più ampia sulla gestione dei rifiuti e sulla responsabilità di ciascun comune nel garantire servizi efficienti ai propri cittadini.

Il sindaco Biancardi ha dichiarato: “Noi facciamo già parte dell’ambito che ci è stato assegnato con legge regionale. Il sindaco di Sperone presenti un piano finanziario attraverso uno studio di fattibilità e così possiamo realizzare questo subambito. Bisogna però verificare se esistono i presupposti e ci sia ovviamente un vantaggio per i cittadini senza comportare l’aumento dei costi e che ci siano vantaggi per i cittadini. Così come ho fatto io come comune capofila per quanto riguarda la gestione dell’acqua attraverso uno studio di fattibilità, ho dimostrato che ci sono pozzi ed il nostro territorio è ricco di acqua. Così è stato possibile restare autonomi per la gestione dell’acqua. Stessa cosa per quanto riguarda i rifiuti.”

Il sindaco di Avella sembra insistere sulla necessità di un piano finanziario basato su uno studio di fattibilità che garantisca che il passo verso una gestione indipendente dei rifiuti sia vantaggioso sia per il comune che per i suoi cittadini. Questo richiederebbe una valutazione attenta dei costi, delle risorse e delle infrastrutture necessarie per affrontare in modo efficace la gestione dei rifiuti.

Nel frattempo, il sindaco di Sperone, Adolfo Alaia, sembra avere una visione diversa su come affrontare questa sfida. Questo disaccordo mette in evidenza le differenze di opinione tra i comuni confinanti e la necessità di trovare un terreno comune per garantire una gestione sostenibile dei rifiuti.

Mentre il dibattito prosegue tra Avella e Sperone, è importante che entrambi i comuni tengano a mente l’obiettivo finale: garantire un ambiente pulito e sano per i propri cittadini. La gestione dei rifiuti è una questione complessa che richiede una pianificazione oculata, risorse adeguate e una collaborazione efficace tra i comuni e le autorità regionali. Speriamo che questa discussione porti a soluzioni positive e alla promozione di una gestione sostenibile dei rifiuti nell’area.