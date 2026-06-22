Avella, convocato il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno segreteria comunale e Commissione Paesaggio

AVELLA – È stato convocato il Consiglio Comunale di Avella in seduta straordinaria per il prossimo 23 giugno 2026 alle ore 16:30, presso la Sala Alvarez del Palazzo Ducale. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista per il giorno 24 giugno 2026, alla stessa ora.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale nel rispetto dello Statuto e del Regolamento comunale vigente, prevedendo lo svolgimento della seduta in presenza o in modalità mista.

Tre i punti inseriti all’ordine del giorno. Si partirà con la lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 21 maggio 2026.

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla convenzione di segreteria tra la Provincia di Avellino e il Comune di Avella, un provvedimento che riguarda la gestione della figura del Segretario Comunale e i rapporti istituzionali tra i due enti.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a discutere il rinnovo della nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, organismo che svolge un ruolo fondamentale nelle valutazioni relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio.

La seduta rappresenta un importante momento di confronto amministrativo su temi che incidono direttamente sull’organizzazione dell’Ente e sulla gestione del territorio comunale.