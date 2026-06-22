U.S. Avellino, il mercato entra nel vivo: la città risponde con oltre 6.500 abbonamenti

di Francesco Piccolo

C’è chi aspetta il primo acquisto ufficiale. E chi, invece, la propria scelta l’ha già fatta. Sono oltre 6.500 i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la nuova stagione, con una Curva Sud ormai vicinissima al tutto esaurito. Un segnale forte che arriva dalla città e dall’intera provincia mentre la società continua a lavorare per costruire l’Avellino che affronterà il prossimo campionato.

La risposta della piazza è arrivata ancora prima delle firme e delle presentazioni. È arrivata attraverso la fiducia di migliaia di persone che hanno deciso di esserci, confermando il legame profondo con i colori biancoverdi.

Intanto il mercato entra nel vivo.

Dopo i saluti a Giovanni Daffara e Valerio Crespi, rientrati rispettivamente alla Juventus e all’Union Brescia, l’Avellino è pronto ad accogliere i primi rinforzi.

In dirittura d’arrivo le operazioni che portano a Giacomo Faticanti ed Emanuele Pecorino, due profili giovani ma già pronti per dare un contributo importante alla squadra di Alessandro Nesta. Attenzione anche a Niklas Pyyhtiä, centrocampista finlandese di proprietà del Bologna che piace molto alla dirigenza biancoverde.

Movimenti anche sulle corsie esterne, dove la società sta valutando diversi profili under, mentre sulla trequarti continuano i contatti per regalare qualità e fantasia alla manovra offensiva.

La nuova settimana potrebbe portare novità importanti anche sul fronte delle uscite e dell’organizzazione del ritiro estivo di Rivisondoli.

Ma la notizia più significativa, almeno per ora, arriva dagli spalti.

Perché prima dei nuovi acquisti, prima delle trattative e delle firme, c’è una città che ha già dimostrato di credere nel progetto.

E ad Avellino, spesso, è proprio da lì che cominciano le stagioni più belle.