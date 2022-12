AVELLA. Celebrata la giornata Mondiale della disabilità

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981. Anche il Comune di Avella ha voluto grazie al Forum delle disabilità celebrare l’appuntamento.

Il Sindaco Vincenzo Biancardi e il suo vice Anna Alaia hanno accolto una rappresentanza della Scuola Media di Avella e Sperone accompagnati dai loro docenti e dal Dirigente della Scuola Mons. P. Guerriero di Avella prof. Vincenzo Gagliotta, dal presidente del Forum della disabilità Prof. Vincenzo Serpico, oltre alla presenza di Michele Amato quale responsabili del punto informazione per la disabilità.