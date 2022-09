AVELLA. Andrea Rega chiude la partecipazione ai mondiali di nuoto pinnato con altre due medaglie

E’ stato il protagonista assoluto dei mondiali di nuoto pinnato il giovane atleta avellano Andrea Rega. Il ventenne dopo aver vinto la medaglia di bronzo nei 3000 metri ieri, oggi si è portato a casa una medaglia d’argento nei 150 metri e un oro nella staffetta 4×1000. Un successo meritato quello di Andrea che premia il suo lavoro in una disciplina che lui tiene tanto. Una vittoria che si è diffusa immediatamente nella cittadina archeologica grazie ai social. Soddisfatto il primo cittadino di Avella, Vincenzo Biancardi, che si è congratulato con l’atleta avellano della nostra nazionale. Tanti le congratulazioni ricevute e gli auguri di una prospera carriera per il giovane Andrea affinchè porti sempre più in alto i colori italiani.