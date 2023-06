AVELLA. Accusato di roghi agricoli, assolto imprenditore agricolo

Si è concluso ieri 27 Giugno 2023 innanzi al Tribunale di Avellino – Giudice Dr. Argenio, con sentenza assolutoria, il processo penale che vedeva imputato un imprenditore agricolo di Avella (AV).

I fatti risalenti a Luglio 2020 quando personale dei Carabinieri forestali di Avellino sorpresero, in agro del Comune di Mugnano del Cardinale (AV), l’imprenditore intento a dare alle fiamme innumerevoli cumuli di rifiuti speciali.

La sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., con formula piena, ovvero, perché il fatto non sussiste è arrivata dopo una lunga camera di consiglio, preceduta da una lunga ed articolata istruttoria dibattimentale, con la quale l’avvocato penalista Liberato Saveriano, difensore dell’imprenditore della città archeologica, ha evidenziato la mancanza degli elementi costitutivi dei reati contestati al proprio assistito.