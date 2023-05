Autotrasportatore di Caivano (NA), denunciato dalla Polizia per furto ma non dalla persona offesa: assolto

Si è concluso ieri, con sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, il Processo che vedeva imputato un autotrasportatore di Caivano (NA) innanzi alla Decima Sezione Penale del Tribunale di Milano. All’imputato, assistito dal penalista Avv. Liberato Saveriano, gli veniva contestato il reato di furto aggravato ex art. 624 e 625 comma 1 – 2 – 7 c.p. commesso, sempre secondo l’accusa, nel mese di marzo del 2021 in Lainate (MI). La difesa, nel corso dell’istruttoria ha fatto emergere che nel procedimento de quo vi era sì la denuncia sporta dagli agenti della Polizia di Stato, ma non vi era la querela della persona offesa.

Inoltre, l’Avv. Saveriano Liberato ha evidenziato al Tribunale che la querela, quale condizione di procedibilità, a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. Nr. 150 del 2022 comunemente noto come Riforma Cartabia, risulta necessaria anche nel caso del furto aggravato.