Asl Avellino, i Distretti Sanitari pronti ad accogliere le richieste di contributo per l’acquisto di una parrucca per le pazienti oncologiche affette da alopecia

In attuazione della Legge Regionale n.- 18/2022, art. 17, comma 1 “Sostegno in favore delle pazienti oncologiche affette da alopecia”, l’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, rende noto che è possibile, per le pazienti oncologiche affette da alopecia, presentare presso il Distretto Sanitario di residenza la richiesta di contributo per l’acquisto di una parrucca, nella misura massima di 400 euro.

Tale richiesta, da presentare entro e non oltre il 30 settembre, dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria da parte di un nodo della rete oncologica campana, ovvero di altra azienda sanitaria nazionale pubblica o accreditata, che riporti la diagnosi e l’effettuazione della terapia chemioterapica, e da ISEE sociosanitario del richiedente pari o inferiore a 30.000 euro.

Gli ISEE eventualmente superiori non saranno comunque esclusi; qualora il richiedente non produca l’attestazione ISEE, la richiesta non sarà esitata in prima istanza.