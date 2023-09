Asd Team Sperone Bike alla GF Novecolli di Cesenatico.

Anche quest’anno il Team Sperone Bike sarà presente alla Granfondo Novecolli di Cesenatico. La decana delle granfondo si svolgerà domenica 24 settembre. Nella città natale del mitico Marco Pantani, ci saranno al via circa 10.000 partecipanti da ogni parte del globo che si daranno battaglia sui tornanti dei mitici 9 colli, alla prese con pendenza che vanno dal 7 a ben oltre il 18% del “famigerato” Barbotto. Miguel Indurain, lo spagnolo plurivincitore del Tour e del Giro d’Italia, sarà la star ufficiale di questa edizione. Questo anno i proventi saranno devoluti alle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso mese di maggio. Il Team Sperone Bike, come ogni anno, sarà presente con una folta delegazione capitanata dall’atleta Agostino De Lucia, ottimo passista, originario di Mugnano del Cardinale, alla sua prima esperienza in terra Emiliana.