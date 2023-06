ARTE IN MOSTRA, TORNA IL VESUVIUS ART DI URBE VESUVIANA. La manifestazione in programma sabato sera a Somma Vesuviana

Torna il Vesuvius Art, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’arte e la valorizzazione dei talenti locali all’ombra del Vesuvio. Sabato 1° luglio Urbe Vesuviana, a partire dalle ore 20, darà vita a quella che è l’edizio ne numero otto di una delle iniziative di punta dell’associazione da anni attiva nel campo della cultura e del sociale nella provincia di Napoli. Parteciperanno alla serata, che sarà allietata dall’esibizione musicale degli After Sax Duo, pittori, disegnatori, artigiani e fotografi con le loro opere, che saranno esposte nell’atrio del comune di Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III, luogo che dopo l’appuntamento del 2016 torna ad ospitare la rassegna artistica, che quest’anno gode anche del patrocinio morale proprio del Comune di Somma Vesuviana. «Siamo orgogliosi di riproporre ancora una volta il Vesuvius Art, evento che punta alla valorizzazione dell’arte e della cultura e alla promozione delle eccellenze del nostro territorio. Anno dopo anno l’iniziativa diventa sempre più un appuntamento fisso, atteso e partecipato, che offre una vetrina a chi fa arte e al tempo stesso un’occasione di socialità, cultura e riflessione a quanti partecipano come pubblico, sempre numerosi» ha detto il presidente di Urbe Vesuviana Vincenzo Di Costanzo.