“Arape ‘e zitto!!!” – Una Commedia Romantica tra Amori, Tradimenti ed Emozioni al Vomero

Nel cuore del Vomero, un lussuoso attico diventa il palcoscenico di una commedia romantica avvincente, dove la vita di due coppie viene messa sotto la lente d’ingrandimento dell’amore, del tradimento e delle incomprensioni. Scritto e diretto con maestria da Ernesto Sasso, “Arape ‘e zitto!!!” promette di regalare al pubblico una miscela perfetta di risate, riflessioni e lacrime.

Il Cast di Caratteri Unici:

Il Chirurgo di Fama Mondiale: Interpretato da Francesco Saverio Tisi, il chirurgo di fama mondiale è un personaggio di successo, ma la sua vita personale si svela piena di intricati intrecci amorosi. Lo Scrittore: Antonio Barbato dà vita allo scrittore, un’anima sensibile che cerca ispirazione tra le vicende della vita quotidiana, scoprendo che la realtà può essere più surreale di qualsiasi sua invenzione letteraria. La Dermatologa: Maria Rosaria Escolino è la dermatologa dal fascino intrigante, capace di far sussultare il cuore di chiunque le si avvicini. La Ghost-Writer: Veronica D’Alessio, per la prima volta in scena, incarna la ghost-writer, una figura misteriosa e affascinante che ha il potere di trasformare le storie degli altri.

Intrighi, Tradimenti ed Equivoci:

La trama di “Arape ‘e zitto!!!” si dipana attraverso un intreccio di tradimenti, incomprensioni ed equivoci tra i membri delle due coppie. Le risate saranno garantite, ma anche le riflessioni e le lacrime, in un mix di emozioni che coinvolgeranno lo spettatore dall’inizio alla fine.

Le Date Imperdibili:

Dopo un esordio già SOLD OUT al Teatro Quadrifoglio di Sant’Anastasia (NA) il 24 e 25 febbraio 2024, lo spettacolo sbarca al Teatro D’Europa di Cesinali (AV) il 2 marzo 2024. Il cast stellare, con la presenza di Veronica D’Alessio, Antonio Barbato, e Gigi Di Salvatore, porterà sul palco una performance indimenticabile.

Colonna Sonora e Regia:

La colonna sonora originale, curata da Paolo Catapano, si intreccerà magistralmente con la regia di Ernesto Sasso, mentre Ilaria Luongo dirigerà le scene con maestria.

Info e Prenotazioni:

Per chi desidera vivere questa straordinaria esperienza teatrale, le prenotazioni sono aperte al numero 388-7747512. Non perdete l’opportunità di essere parte di “Arape ‘e zitto!!!” e immergetevi in un viaggio irresistibile attraverso le intricanti vicende dell’amore e della vita.