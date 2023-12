Aniello Monteforte: Il Talentuoso Giocatore di Biliardo originario di Mugnano del Cardinale convocato per gli Europei

Nel mondo dello sport, ogni tanto emerge una stella che risplende con una luce propria, portando con sé una storia unica di passione, impegno e successo. Aniello Monteforte, originario di Mugnano del Cardinale e attualmente residente in Germania da oltre un decennio, è uno di quei talenti straordinari che ha conquistato il cuore del pubblico internazionale attraverso il suo straordinario talento nel gioco del biliardo.

Monteforte, giocatore di biliardo specializzato nella disciplina dei 5 birilli, ha recentemente ricevuto una convocazione da parte della nazionale tedesca. Questa straordinaria opportunità lo porterà a rappresentare la Germania nell’Europeo singolo e nell’Europeo a squadre, eventi prestigiosi che avranno luogo a Calangianus, in Sardegna, dal 15 al 21 gennaio 2024.

Nel commentare la sua convocazione, Monteforte ha condiviso la sua gioia e l’emozione di essere stato scelto per partecipare a un torneo di così alto livello. “È un’emozione unica e indescrivibile. Sono molto felice per essere stato convocato per gli Europei,” ha dichiarato il giocatore. Ha poi espresso gratitudine alla Deutsche Billard Union per l’opportunità e ha ringraziato calorosamente i membri della sua squadra: Max Gabel, Martin Maltzahn, Luigi La Rocca e Steffen Exler, per la fiducia riposta in lui.

La carriera di Monteforte nel biliardo ha radici profonde, iniziando a soli 13 anni. Ciò che all’inizio poteva sembrare una passione giovanile si è rivelato il punto di partenza per una carriera di successo e soddisfazioni nel mondo del biliardo internazionale. “Avevo 13 anni quando ho iniziato a giocare a biliardo, una passione unica che ha sempre fatto esplodere il mio cuore… quel ragazzo di 13 anni ha coronato il suo sogno,” ha aggiunto Monteforte, riflettendo sulla sua straordinaria crescita nel mondo dello sport.

La comunità di Mugnano del Cardinale e gli appassionati di biliardo in tutta la Germania sono sicuramente entusiasti di vedere Monteforte portare il suo talento in un palcoscenico così prestigioso. La sua storia ispiratrice è un incoraggiamento per tutti coloro che inseguono i propri sogni con dedizione e passione.

In bocca al lupo ad Aniello Monteforte per gli Europei, che possano essere il palcoscenico per nuove vittorie e soddisfazioni nella sua straordinaria carriera nel biliardo internazionale.