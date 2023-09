Altavilla Irpina (AV)- La giunta comunale dice no alla “Doc Campania” e chiede a Caputo di valutare.

Con deliberazione della giunta comunale n.° 111 del 05/09/2023 l’amministrazione di Altavilla Irpina ha preso posizione nel dibattito relativo alla proposta di istituzione del marchio “Doc Campania”. La giunta, alla guida di uno dei comuni dell’areale del Greco di Tufo, ha espresso forti dubbi riguardo l’eventuale istituzione della denominazione unica per le produzione vinicole, opponendosi al disegno promosso dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo. Il progetto, a detta della compagine guidata da Mario Vanni, produrrebbe “un livellamento verso il basso di produzioni di alta qualità […] strettamente legate a territori unici al mondo, che danno vita a prodotti irripetibili”. Il rischio è, inoltre, legato ad un possibile appiattimento dell’eterogeneo panorama enologico irpino. “Una nuova denominazione regionale unica porterebbe ad una omologazione territoriale, in termini non solo enologici, non rappresentando affatto le peculiarità del nostro territorio né di altri territori campani, con il rischio di mettere a repentaglio l’ economia del nostro territorio”, si legge nel testo della delibera. Già in passato il paese della Media Valle del Sabato si era schierato in prima linea a tutela della viticoltura contro la realizzazione del biodigestore di Chianche. L’ atto è stato trasmesso all’ Assessorato Regionale dell’ Agricoltura , al Consiglio Regionale e al Consorzio Tutela Vini Irpinia.

Andrea Squittieri