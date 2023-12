Altavilla Irpina (AV)- Il grande ritorno del premio letterario “Pagine di passione”.

Sabato 16 dicembre 2023, a partire dalle ore 18:00, la casa comunale di Altavilla Irpina ospiterà la seconda edizione del fortunato premio letterario “Pagine di Passione”. L’ iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Altavilla Irpina e dalla Regione Campania, mira a promuovere la cultura letteraria in un territorio storicamente legato alla migliore tradizione classica italiana. Proprio ad Altavilla, infatti, nel 1882 il celeberrimo scrittore siciliano Giovanni Verga scelse di ambientare “Il marito di Elena”, romanzo profondo e passionale dalle cui tematiche è stata tratta l’ispirazione per il titolo della kermesse. Tra gli ospiti di questa edizione l’attore di fama nazionale Salvatore Esposito, noto al pubblico per la partecipazione alla serie TV cult “Gomorra”, stavolta in veste di prolifico e acclamato scrittore. Interverranno, inoltre, la giornalista e saggista Mirella Serri, il generale dell’Arma dei Carabinieri ( a riposo) Vittorio Tomasone e l’editore Marco Garavaglia. Due le categorie del concorso, saggistica e narrativa, i cui vincitori verranno accuratamente selezionati da una giuria d’eccezione. Il tutto verrà accompagnato dalla recitazioni di brani e dal suono degli archi. In coda-alle 21:30-lo spettacolo di Francesco Procopio presso il teatro comunale “A. Sardone” in Piazza Santa Barbara. (Andrea Squittieri)