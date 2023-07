ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 11 Ottobre 2022

S. FIRMINO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 41

Giorni dall’inizio dell’anno: 284/81

A Roma il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 17:35 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 17:44 (ora solare)

Luna: 7.50 (tram.) 18.29 (lev.)

Proverbio del giorno:

Acqua passata non macina più

Aforisma del giorno:

Occorre talvolta che tu usi il freno, anche nell’intraprendere e nel desiderare cose buone. Ché il tuo animo potrebbe poi esser distolto da ciò, come cosa eccessiva; o potresti ingenerare scandalo in altri, per essere andato al di là delle regole comuni; o potresti d’un tratto cadere in agitazione perché ti si ostacola. (T. da Kempis)