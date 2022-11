ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 24 Novembre 2022

CRISTO RE E S. FLORA

—————————-



Settimana n. 47

Giorni dall’inizio dell’anno: 328/37

A Roma il sole sorge alle 07:11 e tramonta alle 16:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:35 e tramonta alle 16:44 (ora solare)

Luna: 7.46 (lev.) 16.58 (tram.)

Proverbio del giorno:

Beltà e follìa vanno spesso in compagnia

Aforisma del giorno:

Non ti vantare per le vesti che indossi e non insuperbirti nel giorno della gloria, poiché stupende sono le opere del Signore, eppure sono nascoste agli uomini le opere sue. (Siracide)