ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 21 Marzo 2024

S. BENEDETTO

—————————-



Settimana n. 12

Giorni dall’inizio dell’anno: 81/285

A Roma il sole sorge alle 06:10 e tramonta alle 18:23 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:22 e tramonta alle 18:37 (ora solare)

Luna: 4.51 (tram.) 14.42 (lev.)

Proverbio del giorno:

Per san Benedetto la rondine sotto il tetto.

Aforisma del giorno:

L’idea di chi vorrebbe, in nome della libertà, fondare l’anarchia e cancellar la società per non lasciare che l’individuo coi suoi diritti, non ha bisogno di confutazioni da me: tutto il mio lavoro combatte quel sogno colpevole che rinnega progresso, doveri, fratellanza umana, solidarietà di nazioni (G. Mazzini).

