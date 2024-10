Ariano Irpino, ha festeggiato la festa dei Nonni 2024, tra ricordi del passato, e una eredità per il futuro.

Ieri domenica 13 ottobre, ad Ariano Irpino si è tenuta con qualche giorno di ritardo l’annuale Festa dei Nonni, dedicata alla terza età arianese. L’evento con il patrocinio morale del Comune di Ariano Irpino, e dal Cervolab ( CSV Irpinia Sannio ETS ) è stato organizzato dall’ Associazione di Volontariato Panacea ODV, presso il centro dei servizi sociali n° 3, della città del Tricolle. Vi hanno preso parte, numerosissime persone tra donne e uomini, di una certa età, ma anche ragazzi e ragazze, che hanno preparato pasta fatta a mano e dolci insieme alle nonne, che con altre specialità culinarie arianesi, sono state gustate a tavola dai presenti.

Una manifestazione, riuscitissima, iniziata nella tarda mattinata gestita magistralmente da Maria Spina Pratola ed è proseguita per tutto il pomeriggio e fino a tarda sera. Tra i presenti; Ersilia Sfarzo ( Presidente dell’ Associazione Panacea ODV), Pasqualino Molinario ( Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ariano Irpino ) e Antonietta Raduazzo ( Consigliere CSV Irpinia Sannio ETS )

La tematica della giornata, è iniziata dalla Presidente di Panacea ODV Ersilia Sfarzo, che ha portato i saluti dell’associazione da lei rappresentata, a tutti i convenuti e un ringraziamento ai volontari per la loro disponibilità alla realizzazione di questo evento.

Ha fatto seguito, l’ intervento della Consigliera Antonietta Raduazzo, che ha portato non solo i saluti del CSV Irpinia Sannio, ma ha anche auspicato “ la necessità di fare sinergia tra le varie associazioni che aderiscono al Cervolab, per trovare il mezzo per farsi che le aree interne rinascano. Perché, quando le istituzioni pubbliche collaborano con le associazioni locali, si aprono nuovi spazi di manovra e di crescita sia culturale che economica. Questo può avvenire, se le risorse pubbliche, vengano utilizzate in modo efficace per finanziare progetti di sviluppo , per far si, che i giovani possano essere incentivati a rimanere nelle loro terre di origine “.

Al termine della manifestazione abbiamo posto qualche domanda al Dott: Molinario ; Lei come Assessore alle politiche sociali del Comune di Ariano irpino, come valuta questa manifestazione ? “è stata una bella giornata, la festa ricordando i nonni, c’erano circa 150 persone che hanno ricordato le vecchie tradizioni , la cucina e soprattutto l’incontro con le nuove generazioni. Abbiamo visto i ragazzi vedere preparare i cicatielli, la pasta fatta in casa, vedere impagliare un cestino di vimini. Queste sono le cose belle e quindi lì Amministrazione Comunale è contenta ed è vicina a queste iniziative. Ricordiamo il valore delle associazioni di volontariato, della terza età e soprattutto, ricordiamo più spesso che i giovani e i nonni devono stare insieme e devono scambiarsi reciproche relazioni.”

L’ Associazione Panacea ODV opera nel sociale da molti anni ? Panacea è una associazione di volontariato che opera qui da molti anni e ringraziamo Maria Spina Pratola che è il cuore di questa associazione, la presidente e soprattutto tutti i volontari. Quindi, il mondo del volontariato ricordiamo oggi che c’era il patrocinio importante del CERVOLAB, del comune di Arino Irpino, c’era la presenza della Consigliera Antonietta Raduazzo del CERVOLAB, e quindi, dobbiamo continuare su questa strada e noi come Amministrazione siamo sempre vicini a queste iniziative “.

Carmine Martino