Tre auto a fuoco tra ieri e oggi nello stesso tratto dell‘autostrada A16 Napoli-Canosa. Gli incendi si sono verificati tra Baiano e Avellino, nel territorio di Monteforte Irpino. Anche oggi una auto si è incendiata. Per la famiglia che viaggiava a bordo solo paura. Sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. Lungo il tratto si sono formate lungo code fino a due chilometri in direzione Avellino. Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza.