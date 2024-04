172° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato alla Reggia di Portici.

Oggi, la Polizia di Stato celebra il 172°Anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia che si terrà nella suggestiva cornice della Reggia di Portici.

Le celebrazioni saranno precedute, alle 8.30, dalla deposizione di una corona d’alloro presso l’altare dei caduti della Questura di Napoli, via Diaz, alla presenza del Prefetto di Napoli.

Alle 10.30, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale intonato dal Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo diretto dalla maestra Stefania Rinaldi, avrà inizio la cerimonia, nel corso della quale sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Di seguito, il Questore di Napoli porgerà i suoi saluti con un discorso celebrativo, cui seguirà la proiezione del video istituzionale del 172° Anniversario e la consegna dei riconoscimenti premiali al personale della Polizia di Stato che si è distinto per particolari meriti di servizio.

Un’esibizione canora concluderà la cerimonia, all’esito della quale gli ospiti potranno visitare gli spazi esterni della Reggia, allestiti per l’occasione con tutti i “colori” della Polizia di Stato nelle sue diverse Specialità. Un percorso mediante l’esposizione di veicoli e uniformi storiche che racconteranno alcune “stagioni” della Polizia di Stato.

Saranno presenti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale con personale della Squadra Nautica, del Gruppo Sommozzatori, del Nucleo Artificieri e dei Cinofili.

Non mancheranno le illustrazioni della Polizia Scientifica, con un laboratorio mobile attrezzato per analisi sul campo, e degli atleti del Centro Nazionale Fiamme Oro di Napoli che, illustreranno come lo sport può essere uno strumento fondamentale per educare i giovani alle regole del vivere civile anche esibendosi nelle varie discipline anche in presenza degli operatori della Questura di Napoli, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Volo che con le proprie peculiarità contribuiranno a dipingere la cornice d’eccezione allestita per l’occasione.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Questura di Napoli @questuradinapoli.