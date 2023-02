AVELLINO. Congresso PD, la Commissione provinciale approva l’anagrafe degli iscritti. Al via le convenzioni di circolo

Si è riunita presso la sede della Federazione Provinciale di via Tagliamento ad Avellino la Commissione Provinciale di Avellino per il Congresso Nazionale del Partito Democratico. Ne dà notizia il presidente della Commissione, Luigi D’Angelis.

Erano presenti all’incontro i componenti Clelia Gambino, Antonio Iannaccone, Vincenzo Petruzziello, Alessandro Romito, Marietta Giordano, Fernando Todino, Michele Pandolfelli, Leonardo Festa e Barbara Capone.

Nel corso dell’incontro la Commissione ha esaminato i casi di presunte anomalia nelle operazioni di tesseramento che si sono concluse nei giorni scorsi. Avendo verificato la totale insussistenza di condizioni che avrebbero potuto alterare la platea congressuale e avendo constatato come si è trattato di casi isolati e assolutamente marginali e volendo garantire la più ampia forma di partecipazioni alla fase congressuale in corso, ha provveduto all’approvazione dell’anagrafica iscritti 2022, così come inoltrata dalla Commissione Adesioni. Sul territorio provinciale risultano, pertanto, 3312 tessere sottoscritte. E’ stata, inoltre, approvata anche l’anagrafica iscritti 2022 dei Giovani Democratici.

Si è, inoltre, stabilito di trasmettere ai singoli circoli, regolarmente istituiti ed in carica, l’anagrafica del singolo Comune per la verifica della regolarità della platea degli iscritti sulla base delle informazioni in loro possesso. Per i Comuni sprovvisti di segretario si demanda alla fase successiva al completamento del caricamento di tutti i dati sulla piattaforma nazionale.

E’ stato, inoltre, approvato il calendario delle Convenzioni di circolo che si potranno svolgere nei giorni di venerdì 10 febbraio, sabato 11 febbraio (dalle ore 18.00 alle ore 20.00) e domenica, 12 febbraio (dalle ore 9.00 alle ore 20.00). In riferimento all’organizzazione delle Convenzioni nei comuni sprovvisti di circolo propone l’accorpamento con altro circolo territoriale già costituito.

Di seguito il calendario delle Convenzioni sul territorio provinciale (Elenco in aggiornamento)

AIELLO DEL SABATO 12 febbraio (9:00-15:00) Sala comunale Forum Giovani

ALTAVILLA IRPINA 12 febbraio (9:00-12:30) presso Grottolella, Rione S. Egidio – Circolo PD

ANDRETTA 12 febbraio (9:30-13:00) presso Comune di Bisaccia – Sala Cinema

AQUILONIA 11 febbraio (18:00-20:00) Associazione Aquilonia Futura, C.so V. Emanuele

ARIANO IRPINO 12 febbraio (11:00-18:00), Locale Comunale

ATRIPALDA 12 febbraio (9:00-20:00) Locale Comunale

AVELLA 10 febbraio (18:00-20:00) Circolo PD, Piazza Municipio

AVELLINO 12 febbraio (9:00-20:00) Federazione Provinciale via Tagliamento

BAGNOLI IRPINO 12 febbraio (9:00-12:30) Salita San Vito 152

BAIANO 12 febbraio (9:30-12:30) Piazza Napolitano

BISACCIA 12 febbraio (9:30-13:00) Comune di Bisaccia presso Sala Cinema

BONITO 10 febbraio (18:00-20:00) Ex Convento Francescano, Via Roma

CAIRANO 11 febbraio (18:00-20:00) Sala Consiliare

CALABRITTO 12 febbraio (9:30-12:30) Centro Sociale Via San Vito

CALITRI 11 febbraio (18:00-20:00) Circolo PD

CAPOSELE 12 febbraio (9:00-20:00) Aula Polifunzionale, Piazza XXIII Novembre

CAPRIGLIA IRPINA 12 febbraio (9:00-12:30) presso Grottolella Rione S. Egidio – Circolo PD

CARIFE 12 febbraio (9:00-12:00) presso San Nicola Baronia, Centro Sociale

CASALBORE 10 febbraio (18:00-20:00) presso Montecalvo Irpino, circolo PD via V. Emanuele

CASTEL BARONIA 12 febbraio (9:00-12:00) Centro Sociale Comune San Nicola Baronia

CASTELFRANCI 12 febbraio (9:00-12:30) Centro G. Bruno Via Capogiardino

CASTELVETERE SUL CALORE 12 febbraio (9:30-12:30) Via Roma

CERVINARA 11 febbraio (18:00-20:00) Circolo Pd, Via R Bello 1

CESINALI 12 febbraio (9:00 – 12:30) Pro loco, Viale S. Cocchia

CHIANCHE 12 febbraio (9:00-12:30) presso Grottolella, Rione S. Egidio – Circolo PD

CHIUSANO DI SAN DOMENICO 12 febbraio (9:30-12:30) presso Comune di Castelvetere S.C., Via Roma

CONTRADA 12 febbraio (9:00-12:30) locale comunale, Piazza del Carmine

CONZA DELLA CAMPANIA 11 febbraio (18:00-20:00) presso Cairano – Sala Consiliare

DOMICELLA 12 febbraio (9:30-13:00) presso Lauro – via Lancellotti

FLUMERI 12 febbraio (9:00-12:30) Circolo Pd, Via Olivieri

FONTANAROSA 10 febbraio (18:00-20:00) Comune di Fontanarosa Sede S. Fucci via Municipio

FORINO 10 febbraio (18:00-20:00) sala comunale

FRIGENTO 12 febbraio (18:00-20:00) Palazzo De Leo

GESUALDO 12 febbraio (17:00-20:00) Casa Pisapia, Piazza Umberto I

GRECI 12 febbraio (11:00-18:00) Ariano Irpino, Locale Comunale

GROTTAMINARDA 12 febbraio (9:00-12:30) presso Grottaminarda, Circolo Pd C.so V. Veneto

GROTTOLELLA 12 febbraio (9:00-12:30) presso Rione S. Egidio – Circolo Pd

LACEDONIA 12 febbraio (9:30-13:00) Comune di Bisaccia presso sala cinema

LAURO 12 febbraio (9:30- 13:00) via Lancellotti

LIONI 12 febbraio (10:00- 12:30) Vico I Campanile

LUOGOSANO 10 febbraio (18:00- 20:00) Comune di Fontanarosa Sede S. Fucci via Municipio

MANOCALZATI 12 febbraio (9:00-20:00) – presso Atripalda, Locale Comunale

MELITO IRPINO 12 febbraio (9:00-12:30) presso Grottaminarda – Circolo PD C.so V. Veneto

MERCOGLIANO 10 febbraio (18:00-20:00) C.so Garibaldi 23

MIRABELLA ECLANO 11 febbraio (18:00- 20:00) Teatro Comunale, Via Municipio

MONTAGUTO 12 febbraio (11:00-18:00) presso Ariano Irpino – Locale Comunale

MONTECALVO IRPINO 10 febbraio (18:00-20:00) presso circolo PD via V. Emanuele

MONTEFALCIONE 11 febbraio (17:00-20:00), via Kennedy 19

MONTEFORTE IRPINO 12 febbraio (9:00-13:00) Circolo PD, Via Loffredo

MONTEFREDANE 12 febbraio (9:00-12:30) Comune di Grottolella Rione S. Egidio – Circolo PD

MONTELLA 12 febbraio (8:00-14:00) Circolo PD, Piazza Bartoli

MONTEMARANO 12 febbraio (9:30-12:30) Comune di Nusco Circolo PD Piazza Natale

MONTEMILETTO 12 febbraio (10:00-12:30) Circolo PD, Piazza 4 Novembre

MONTORO 10 febbraio (18:00 – 20:00) Circolo PD, Via Roma

MOSCHIANO 11 febbraio (18:30-20:30) Sede Associazione Culturale Via Nobile

NUSCO 12 febbraio (9:30-12:30) Comune di Nusco Circolo PD Piazza Natale

OSPEDALETTO D’ALPINOLO 12 febbraio (11:00-18:00) presso Comune di Sant’Angelo a Scala

PAGO DEL VALLO DI LAURO 10 febbraio (18:00-20:00), Viale Piave

PAROLISE 12 febbraio (9:00-20:00) presso Atripalda, Locale Comunale

PATERNOPOLI 10 febbraio (18:00-20:00) Comune di Fontanarosa Sede S. Fucci via Municipio

PETRURO IRPINO 12 febbraio (9:30-12:30) presso Santa Paolina, Circolo PD via De Guglielmo 19

PIETRADEFUSI 12 febbraio (9:30-12:30) Corso Vittorio Emanuele 122

PIETRASTORNINA 12 febbraio (11:00-18:00) presso Comune di Sant’Angelo a Scala

PRATOLA SERRA 11 febbraio (18:00-20:00) presso Circolo Pd, via Calvario

ROCCABASCERANA 12 febbraio (10:00-13:00) Circolo PD Fraz. Cassano

ROTONDI 11 febbraio (18:00-20:00) Comune di Cervinara Circolo PD Via R Bello 1

SALZA IRPINA 12 febbraio (9:00-20:00) presso Atripalda, Locale Comunale

SAN MANGO SUL CALORE 12 febbraio (9:30-12:30) presso Comune di Castelvetere S.C., Via Roma

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 12 febbraio (9:00- 13:00) Circolo PD, Via Carlo Del Balzo

SAN MICHELE DI SERINO 12 febbraio (10:00-12:30) Circolo PD, via Mezzogiorno 11

SAN NICOLA BARONIA 12 febbraio (9:00-12:00) Centro Sociale

SAN POTITO ULTRA 12 febbraio (9:00-20:00) presso Atripalda, Locale Comunale

SAN SOSSIO BARONIA 12 febbraio (9:00-12:00) Centro Sociale, Comune San Nicola Baronia

SANTA LUCIA DI SERINO 12 febbraio (10:00-12:30) presso San Michele di Serino, Circolo Pd

SANTA PAOLINA 12 febbraio (9:30-12:30), Circolo PD via De Guglielmo 19

SANT’ANDREA DI CONZA 12 febbraio (16:00-20:00) Circolo Pd via Roma 3

SANT’ANGELO A SCALA 12 febbraio (11:00-18:00) Comune di Sant’Angelo a Scala Corso Europa

SANT’ANGELO ALL’ESCA 10 febbraio (18:00-20:00) Comune di Fontanarosa Sede S. Fucci via Municipio

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 12 febbraio (9:00-12:00) Centro di Comunità, Piazza Nobile

SANTO STEFANO DEL SOLE 12 febbraio (10:00-12:30) San Michele Circolo PD via Mezzogiorno 11

SAVIGNANO IRPINO 12 febbraio (11:00-18:00) presso Ariano Irpino – Locale Comunale

SCAMPITELLA 12 febbraio (10:00- 13:00) presso Vallesaccarda centro Martin Luther King

SENERCHIA 12 febbraio (9:30- 12:30) Centro Sociale Via San Vito

SERINO 11 febbraio (18:00- 20:00) locale comunale

SOLOFRA 12 febbraio (9:30- 12:30) Circolo PD Via Giannattasio

SORBO SERPICO 12 febbraio (9:00-20:00) presso Atripalda Locale Comunale

SPERONE Sala consiliare

SUMMONTE 12 febbraio (11:00-18:00) presso Comune di Sant’Angelo a Scala

TAURANO 11 febbraio (18:00-20:00) sala consiliare

TAURASI 12 febbraio (9:30 – 12:30) Circolo PD

TEORA 12 febbraio (10:00 – 12:30) Comune di Lioni Vico I Campanile

TORELLA DEI LOMBARDI 10 febbraio (18:00 – 20:00) Circolo PD, Via Regina Margherita

TORRE LE NOCELLE 12 febbraio (9:30-12:30) Circolo PD, Via B. Rotondi 6

TORRIONI 12 febbraio (9:30-12:30) presso Santa Paolina, Circolo PD via De Guglielmo 19

TREVICO 12 febbraio (18:00-20:00) Palazzo Scola

TUFO 12 febbraio (9:30-12:30) presso Santa Paolina, Circolo PD via De Guglielmo 19

VALLATA 12 febbraio (10:00-13:00) presso Vallesaccarda centro Martin Luther King

VALLESACCARDA 12 febbraio (10:00- 13:00) Centro Martin Luther King Piazza Addesa

VENTICANO 12 febbraio (9:30-12:30) Corso Cadorna

VILLAMAINA 10 febbraio (19:00-21:00) Sala Convegni Piazza del Carmine

VILLANOVA DEL BATTISTA 10 febbraio (9:30-12:30) circolo Pd Piazza Aldo Moro

VOLTURARA IRPINA 12 febbraio (9:30-12:30) Comune di Nusco Circolo PD Piazza Natale

ZUNGOLI 12 febbraio (10:00-13:00) presso Comune di Vallesaccarda Piazza Addesa