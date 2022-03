ARIANO IRPINO. PUBBLICAZIONE OFFERTE – GARANZIA GIOVANI

In data odierna sono state pubblicate, sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it le n.10 vacancy/offerte per i tirocini formativi extracurriculari da svolgersi presso il Comune di Ariano Irpino a valere del Programma Garanzia Giovani Campania II Fase alle quali è possibile candidarsi entro e non oltre il 30 Marzo 2021.

Le offerte sono rivolte a giovani under 35 (34 e 364 gg) residenti in Regione Campania e iscritti al Collocamento Mirato presso i Centri per l’Impiego di competenza territoriale dalla quale si evinca la condizione di disabilità di cui alla L.68/99 inoltre devono possedere i seguenti requisiti previsti dal Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

I giovani interessati non devono aver già partecipato ad altre Misure retribuite del PAR Garanzia Giovani Campania, vecchio programma.

I Profili Professionali attivabili sono di seguito riportati, per ciascuno di essi il candidato dovrà dimostrare, come daCurriculum Vitae, il possesso di quelli minimi:

• N°2 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area tecnica (ingegneria), Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in ingegneria e/o titolo equipollente;

• N°2 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area tecnica (architettura) Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in architettura e/o titolo equipollente.

• N°3 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area amministrativa

• Requisiti formativi minimi di accesso: Laurea in giurisprudenza e/o titolo equipollente

• N°3 Tirocini per Addetti alle funzioni di segreteria (Codice C.P. 4.1.1.1.0) – Area finanziaria

• Requisiti formativi minimi di accesso: Diploma di scuola superiore presso Istituto Tecnico Commerciale o Istituto Tecnico Economico (ex ragioneria)

Per candidarsi all’Offerta è necessario essere in possesso di SPID. Successivamente bisogna collegarsi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e registrarsi nella sezione “Lavoratore”, caricare il proprio CV nella sezione “Il mio CV”, aderire al Programma nella sezione “Garanzia Giovani” selezionando l’Operatore pubblico o privato incaricato (CPI o APL). Alla sezione “Consultazione” e sotto la voce “Tirocini GG1292”, ricercare le offerte di lavoro inserendo la sede del Comune (COMUNE DI Ariano Irpino) e il profilo professionale d’interesse. Cliccare “Contatta” e scrivere un breve messaggio di presentazione.

I giovani che non hanno formalizzato l’adesione al progetto “Garanzia Giovani Campania”, possono ancora farlo e successivamente trasmettere la candidatura accedendo al sito suindicato.

L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.10 del Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI secondo il quale il soggetto ospitante pubblico deve procedere alla selezione delle candidature attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica. La selezione avverrà tramite la valutazione dei seguenti criteri: Titolo di studio e Titoli professionali attinenti agli ambiti oggetto dell’incarico e dichiarati dal candidato nel Curriculum presente sulla piattaforma www.cliclavoro.lavorocampania.it , la territorialità ossia la residenza nel comune di Ariano Irpino.

Per qualsiasi informazione e supporto nella candidatura al presente Avviso potete contattare il soggetto promotore SANNIOIRPINIA LAB APS ai seguenti recapiti: Tel 0824.1664441 – mail presidenza@sannioirpinialab.org

adsense – Responsive – Post Articolo